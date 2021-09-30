Антизомбі — випуск від 30.09.2021

Не можна навіть згадувати.

Чому в ОРДЛО хочуть судити за бажання повернутися в Україну?

Газові війни. Чому Росія шантажує Європу під час виборів Німеччини?

Чи буде Україна з теплом взимку?

І терористи з портретом Бандери

Нові маразми федеральних каналів

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 30.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/