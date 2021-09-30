Антизомбі — випуск від 30.09.2021

Не можна навіть згадувати.
Чому в ОРДЛО хочуть судити за бажання повернутися в Україну?
Газові війни. Чому Росія шантажує Європу під час виборів Німеччини?
Чи буде Україна з теплом взимку?
І терористи з портретом Бандери
Нові маразми федеральних каналів
— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 30.09.2021
Це Антизомбі. Територія без пропаганди.
antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі
Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/