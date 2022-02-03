Антизомбі — випуск від 03.02.2022

Кліматична зброя США проти бойових синоптиків із Донецька!

Епічна битва чи чергові маразми пропаганди?

Лівійська хунта та суданські карателі.

Подвійні стандарти російської політики

І хімічна зброя на Донеччині!

Блеф чи провокація Кремля?

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 03.02.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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