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Video: Антизомбі — випуск від 03.02.2022

Кліматична зброя США проти бойових синоптиків із Донецька! Епічна битва чи чергові маразми пропаганди? Лівійська хунта та суданські карателі. Подвійні стандарти російської політики І хімічна зброя на Донеччині! Блеф чи провокація Кремля? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 03.02.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Антизомбі — випуск від 03.02.2022
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Кліматична зброя США проти бойових синоптиків із Донецька!

Епічна битва чи чергові маразми пропаганди?

Лівійська хунта та суданські карателі.

Подвійні стандарти російської політики

І хімічна зброя на Донеччині!

Блеф чи провокація Кремля?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 03.02.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Антизомбі — випуск від 03.02.2022 / 03.02.2022 21:00
03.02.2022 21:00

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