Антизомбі — випуск від 10.02.2022

Ердоган у Києві, Макрон у Москві.

Що розлютило Путіна? І чого чекати на українців

Прирівняли до ІГІЛу

За що ютуб вилучив канали бойовиків ОРДЛО?

І Лукашенко з автоматом та статуя Путіна у Києві.

Вологі фантазії пропагандистів чи реальний план Кремля?

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 10.02.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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