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Video: Антизомбі — випуск від 10.02.2022

Ердоган у Києві, Макрон у Москві. Що розлютило Путіна? І чого чекати на українців Прирівняли до ІГІЛу За що ютуб вилучив канали бойовиків ОРДЛО? І Лукашенко з автоматом та статуя Путіна у Києві. Вологі фантазії пропагандистів чи реальний план Кремля? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 10.02.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Антизомбі — випуск від 10.02.2022
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Ердоган у Києві, Макрон у Москві.

Що розлютило Путіна? І чого чекати на українців

Прирівняли до ІГІЛу

За що ютуб вилучив канали бойовиків ОРДЛО?

І Лукашенко з автоматом та статуя Путіна у Києві.

Вологі фантазії пропагандистів чи реальний план Кремля?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 10.02.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Антизомбі — випуск від 10.02.2022 / 10.02.2022 15:21
10.02.2022 15:21

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