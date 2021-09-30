АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 30.09.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомбина ICTV от 30.09.2021:
Нельзя даже вспоминать.
Почему в ОРДЛО хотят судить за желание вернуться в Украину?
Газовые войны. Почему Россия шантажирует Европу во время выборов Германии?
Будет ли Украина с теплом зимой?
И террористы с портретом Бандеры
Новые маразмы федеральных каналов
– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 30.09.2021
Это Антизомби. Территория без пропаганды.
antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби
Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 30.09.2021.
Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/