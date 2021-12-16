Антизомбі — випуск від 16.12.2021

Український корабель, російська істерика та навчання окупантів поблизу Бердянська

Чому Кремль провокує загострення в Азовському морі?

Потрібно знищувати дихлофосом.

Як депутат Держдуми українців із тарганами порівняв.

Китайський світ у Росії. Як Москва під ура-патріотичні гасла втрачає далекий Схід

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 16.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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