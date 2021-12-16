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Video: Антизомбі — випуск від 16.12.2021

Український корабель, російська істерика та навчання окупантів поблизу Бердянська Чому Кремль провокує загострення в Азовському морі? Потрібно знищувати дихлофосом. Як депутат Держдуми українців із тарганами порівняв. Китайський світ у Росії. Як Москва під ура-патріотичні гасла втрачає далекий Схід —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 16.12.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Антизомбі — випуск від 16.12.2021
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Український корабель, російська істерика та навчання окупантів поблизу Бердянська

Чому Кремль провокує загострення в Азовському морі?

Потрібно знищувати дихлофосом.

Як депутат Держдуми українців із тарганами порівняв.

Китайський світ у Росії. Як Москва під ура-патріотичні гасла втрачає далекий Схід

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 16.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Антизомбі — випуск від 16.12.2021 / 16.12.2021 21:14
16.12.2021 21:14

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