Антизомбі — випуск від 13.01.2022

Росія визнає ОРДЛО?

Черговий шантаж Кремля чи новий етап протистояння?

Казахстан – НАШ? Або рідна гавань по трупах.

Чи зможе Росія після Білорусі здійснити аншлюс ще однієї країни?

І чому ультиматум не спрацював.

Чим закінчилася зустріч у Женеві та чого чекати Україні? — подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 13.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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