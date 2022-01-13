Антизомбі — випуск від 13.01.2022

Росія визнає ОРДЛО?
Черговий шантаж Кремля чи новий етап протистояння?
Казахстан – НАШ? Або рідна гавань по трупах.
Чи зможе Росія після Білорусі здійснити аншлюс ще однієї країни?
І чому ультиматум не спрацював.
Чим закінчилася зустріч у Женеві та чого чекати Україні? — подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 13.01.2022
Це Антизомбі. Територія без пропаганди.
antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі
Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/