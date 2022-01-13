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Video: Антизомбі — випуск від 13.01.2022

Росія визнає ОРДЛО? Черговий шантаж Кремля чи новий етап протистояння? Казахстан – НАШ? Або рідна гавань по трупах. Чи зможе Росія після Білорусі здійснити аншлюс ще однієї країни? І чому ультиматум не спрацював. Чим закінчилася зустріч у Женеві та чого чекати Україні? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 13.01.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Антизомбі — випуск від 13.01.2022
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Росія визнає ОРДЛО?

Черговий шантаж Кремля чи новий етап протистояння?

Казахстан – НАШ? Або рідна гавань по трупах.

Чи зможе Росія після Білорусі здійснити аншлюс ще однієї країни?

І чому ультиматум не спрацював.

Чим закінчилася зустріч у Женеві та чого чекати Україні? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 13.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Антизомбі — випуск від 13.01.2022 / 13.01.2022 21:10
13.01.2022 21:10

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