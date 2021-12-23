Антизомбі — випуск від 23.12.2021

Сирія визнала ОРДЛО?

Навіщо Кремлю договір між Донецьком та Дамаском?

Істерика в Москві та жалюгідні відмазки.

Як суд Ростова участь російської армії у війні на Донбасі підтвердив

Відмова від НАТО, або війна. Новий ультиматум Путіна Україні

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 23.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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