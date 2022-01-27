Антизомбі — випуск від 27.01.2022

Російські війська на кордоні та евакуація західних посольств.

Хто і навіщо нав’язує українцям думку про швидку війну?

Теракти в ОРДЛО та диверсанти у російській формі!

Черговий блеф Кремля чи підготовка провокації?

І зустріч радників у Нормандському форматі.

Чого чекати Україні?

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 27.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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