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Video: Антизомбі — випуск від 27.01.2022

Російські війська на кордоні та евакуація західних посольств. Хто і навіщо нав'язує українцям думку про швидку війну? Теракти в ОРДЛО та диверсанти у російській формі! Черговий блеф Кремля чи підготовка провокації? І зустріч радників у Нормандському форматі. Чого чекати  Україні? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 27.01.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Антизомбі — випуск від 27.01.2022
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Російські війська на кордоні та евакуація західних посольств.

Хто і навіщо нав’язує українцям думку про швидку війну?

Теракти в ОРДЛО та диверсанти у російській формі!

Черговий блеф Кремля чи підготовка провокації?

І зустріч радників у Нормандському форматі.

Чого чекати  Україні?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 27.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Антизомбі — випуск від 27.01.2022 / 27.01.2022 21:03
27.01.2022 21:03

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