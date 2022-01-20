Антизомбі — випуск від 20.01.2022

Евакуація дипломатів та загрози війни.
Чи готовий Кремль до повномасштабних бойових дій?
Продуктовий майдан та голодні бунти
Навіщо російські пропагандисти намагаються розгойдати Україну зсередини
І спалити українців на Хрещатику.
Бенефіс антифашизму російською
— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 20.01.2022
Це Антизомбі. Територія без пропаганди.
antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі
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