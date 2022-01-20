Антизомбі — випуск від 20.01.2022

Евакуація дипломатів та загрози війни.

Чи готовий Кремль до повномасштабних бойових дій?

Продуктовий майдан та голодні бунти

Навіщо російські пропагандисти намагаються розгойдати Україну зсередини

І спалити українців на Хрещатику.

Бенефіс антифашизму російською

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 20.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/