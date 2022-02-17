Антизомбі — випуск від 17.02.2022

Десантні кораблі в Україні та ядерні ракети до Європи.

Навіщо Росія піднімає ставки?

Держдума визнає ОРДЛО. Хрест на Мінських угодах?

Чого чекати українцям?

І псковські десантники проти глави Британського МЗС

Як російські пропагандисти дно пробивали

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 17.02.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/