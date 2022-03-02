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ICTV UA на період війни

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Виклик Розтин покаже Кіно на ICTV2 Дільничний з ДВРЗ
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Гарячий Розтин покаже Шляхетні волоцюги Коп з минулого 2
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Розтин покаже Гарячий Слідаки Відділ 44
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Кіно на ICTV2 Блейд Блейд 2 Блейд: Трійця
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Ранок у великому місті Дизель Шоу Шкварка На трьох
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Інформаційний марафон «Єдині новини» Факти. Інформаційний випуск
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Гражданская оборона Антизомбі Секретний фронт Факти тижня. 100 хвилин
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Гарячі матеріали

39:05

Виклик 19 серія 2 сезон: дивитись онлайн серіал Виклик
46:18

Виклик 18 серія 2 сезон: дивитись онлайн серіал Виклик
44:27

Виклик 17 серія 2 сезон: дивитись онлайн серіал Виклик
52:27

Відчуйте дух свободи в документальному фільмі Незалежність!
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ВИКЛИК 3 - прем'єра 2024 на ICTV2

46:50

Виклик 3 сезон – 1 серія
44:26

Виклик 3 сезон – 2 серія
45:58

Виклик 3 сезон – 3 серія
44:57

Виклик 3 сезон – 4 серія
42:29

Виклик 3 сезон – 5 серія
46:38

Виклик 3 сезон – 6 серія
46:55

Виклик 3 сезон – 9 серія
47:49

Виклик 3 сезон – 10 серія
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Кіно тижня на ICTV²
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РОЗТИН ПОКАЖЕ 3 - усі серії

45:42

Розтин покаже 3 сезон 1 серія – дивитись онлайн
44:23

Розтин покаже 3 сезон 2 серія – дивитись онлайн
43:49

Розтин покаже 3 сезон 3 серія – дивитись онлайн
45:01

Розтин покаже 3 сезон 4 серія – дивитись онлайн
43:12

Розтин покаже 3 сезон 5 серія – дивитись онлайн
44:57

Розтин покаже 3 сезон 6 серія – дивитись онлайн
45:19

Розтин покаже 3 сезон 7 серія – дивитись онлайн
43:34

Розтин покаже 3 сезон 8 серія – дивитись онлайн
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Нові серіали 2023 року

Гарячий

Слідаки

Ботоферма

Морська поліція. Чорноморськ

Штурм

Коп з минулого 2

Табун

Дільничний з ДВРЗ 3

Навчимо дітей героїв

«Тата вже немає?»: Історія Даші, яка після смерті тата захопилась відеозйомкою

«Як це тато більше не повернеться, я ж тільки нещодавно з ним розмовляв?»: Історія Дмитра, який мріє про свою ІТ-компанію

«Я хочу навчитися створювати компʼютерні програми та власні ігри»: Історія 11-річного Захара з Запоріжжя, який переживає втрату тата, але знаходить натхнення у навчанні та мріє стати програмістом

Від втрати до натхнення: Історія 13-річного Нікіти, який готується зануритися у світ IT

Ваші улюбленні серіали

Ваші улюбленні серіали

Серіали ICTV – это сайт, где собраны все сериалы собственного производства и можно смотреть онлайн все серии

Українські серіали, які встигли сподобатися глядачам, тепер в одному місці! Ви можете дивитися онлайн усі серії серіалів ICTV. Детективи, кримінал, розслідування та обов’язково гумор – все тут.

Твоє ментальне здоров

Твоє ментальне здоров'яСпецпроєкт МОЗ та ICTV

Війна і новий я: психологиня Юлія Зорій дала поради, як жити далі під час війни

Як врятуватись від тривожності: психологиня Юлія Зорій дала прості поради стоїків

Вчимося стресостійкості у психолога Віктора Франкла: Юлія Зорій розповіла про дієву методику стресостікості

3 способи життєстійкості: психологиня Юлія Зорій назвала дієві поради

Дивись українське кіно

01:43:31

Шляхетні волоцюги – дивіться фільм онлайн
1:48:07

Червоний: художній фільм
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Новини каналу

Біль у коліні Біль у коліні — причини, лікування та профілактика
День Незалежності 2024 на ICTV2: документальний цикл “Хроніки люті”, спецпроєкт “Незалежність у прямому ефірі” та телевізійна премʼєра фільму “Довбуш” 5 причин обрати iPad Pro Незалежність в прямому ефірі: цієї суботи ICTV2 перенесе глядача у 24 серпня 1991 року В День Незалежності України на ICTV2 відбудеться телевізійна премʼєра блокбастера “Довбуш”

Обличчя ICTV

Олена Фроляк Станіслав Боклан Костянтин Стогній Вадим Карп’як Оксана Соколова
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Дивіться на ICTV

Підйом з глибини Зараз в ефірі Громадянська оборона 02:30 Відділ 44 03:20

День Незалежності 2024 на ICTV2: документальний цикл “Хроніки люті”, спецпроєкт “Незалежність у прямому ефірі” та телевізійна премʼєра фільму “Довбуш”

Незалежність в прямому ефірі: цієї суботи ICTV2 перенесе глядача у 24 серпня 1991 року

В День Незалежності України на ICTV2 відбудеться телевізійна премʼєра блокбастера “Довбуш”

Ведучий-ветеран телеканалу ICTV2 Олександр Швачка став ведучим VІІ Міжнародного ветеранського форуму
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