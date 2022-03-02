«Тата вже немає?»: Історія Даші, яка після смерті тата захопилась відеозйомкою

«Як це тато більше не повернеться, я ж тільки нещодавно з ним розмовляв?»: Історія Дмитра, який мріє про свою ІТ-компанію

«Я хочу навчитися створювати компʼютерні програми та власні ігри»: Історія 11-річного Захара з Запоріжжя, який переживає втрату тата, але знаходить натхнення у навчанні та мріє стати програмістом

Від втрати до натхнення: Історія 13-річного Нікіти, який готується зануритися у світ IT