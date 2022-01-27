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Video: АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 27.01.2022

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 27.01.2022: Российские войска на границе и эвакуация западных посольств. Кто и зачем навязывает украинцам мысль о скорой войне? Теракты в ОРДЛО и диверсанты в российской форме! Очередной блеф Кремля или подготовка провокации? И встреча советников в Нормандском формате. Чего ждать Украине? – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 27.01.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 27.01.2022. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 27.01.2022
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 27.01.2022:

Российские войска на границе и эвакуация западных посольств.

Кто и зачем навязывает украинцам мысль о скорой войне?

Теракты в ОРДЛО и диверсанты в российской форме!

Очередной блеф Кремля или подготовка провокации?

И встреча советников в Нормандском формате.

Чего ждать Украине?

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 27.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 27.01.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 27.01.2022 / 27.01.2022 21:03
27.01.2022 21:03

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