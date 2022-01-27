АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 27.01.2022

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 11.11.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 18.11.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 25.11.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 09.12.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 16.12.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 23.12.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 13.01.2022

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 20.01.2022

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 27.01.2022:

Российские войска на границе и эвакуация западных посольств.

Кто и зачем навязывает украинцам мысль о скорой войне?

Теракты в ОРДЛО и диверсанты в российской форме!

Очередной блеф Кремля или подготовка провокации?

И встреча советников в Нормандском формате.

Чего ждать Украине?

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 27.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 27.01.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/