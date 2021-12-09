Антизомбі — випуск від 09.12.2021

ОРДЛО і Білорусь із землі, а Росія з неба.

Сенсаційне визнання про вторгнення в Україну

Сперміциди як новий тип зброї

І суд над ОБСЄ.

Свіжі маразми російської пропаганди

І зустріч Путіна із Байденом.

Чи буде результат?

І чого чекати Україні? — подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 09.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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