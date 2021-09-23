Антизомбі — випуск від 23.09.2021

Заміновані дівчата та Ісус комуніст.

Свіжі маразми кремлівської пропаганди

Кандидати – Сидори

Вибори в Держдуму РФ, чого чекати Україні від нових осіб у російській владі?

І загострення на фронті.

Чому бойовики з кожним днем посилюють обстріли?

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 23.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/