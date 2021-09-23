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Video: Антизомбі — випуск від 23.09.2021

Заміновані дівчата та Ісус комуніст. Свіжі маразми кремлівської пропаганди Кандидати - Сидори Вибори в Держдуму РФ, чого чекати Україні від нових осіб у російській владі? І загострення на фронті. Чому бойовики з кожним днем посилюють обстріли? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 23.09.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Антизомбі — випуск від 23.09.2021
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Заміновані дівчата та Ісус комуніст.

Свіжі маразми кремлівської пропаганди

Кандидати – Сидори

Вибори в Держдуму РФ, чого чекати Україні від нових осіб у російській владі?

І загострення на фронті.

Чому бойовики з кожним днем посилюють обстріли?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 23.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Антизомбі — випуск від 23.09.2021 / 23.09.2021 21:16
23.09.2021 21:16

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