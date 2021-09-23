АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 23.09.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 29.07.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 05.08.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 12.08.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 19.08.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 26.08.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 02.09.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 09.09.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 16.09.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.09.2021:

Заминированные девушки и Иисус коммунист.

Свежие маразмы кремлевской пропаганды

Кандидаты – Сидоры

Выборы в Госдуму РФ, чего ждать Украине от новых лиц в российской власти?

И обострение на фронте.

Почему боевики с каждым днем усиливают обстрелы?

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/