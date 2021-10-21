Антизомбі — випуск від 21.10.2021

Місяць без води. Гуманітарна криза в ОРДЛО.

Чому Росія після виборів не помічає страждань “наваросов”?

Донецький талібан йде в атаку.

Навіщо бойовики взяли в заручники спостерігачів ОБСЄ?

І без подарунків до Різдва і туалетного паперу.

Як кремлівські пропагандисти Євросоюз Холодомором залякували

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 21.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/