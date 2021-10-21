АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 21.10.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомбина ICTV от 21.10.2021:
Месяц без воды. Гуманитарный кризис в ОРДЛО.
Почему Россия после выборов не замечает страданий наваросов?
Донецкий талибан идет в атаку.
Зачем боевики взяли в заложники наблюдателей ОБСЕ?
И без подарков к Рождеству и туалетной бумаги.
Как кремлевские пропагандисты Евросоюз холодомором запугивали
– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 21.10.2021
Это Антизомби. Территория без пропаганды.
antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби
Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 21.10.2021.
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