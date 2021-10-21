АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 21.10.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 19.08.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 26.08.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 02.09.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 09.09.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 16.09.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 23.09.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 30.09.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 07.10.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 21.10.2021:

Месяц без воды. Гуманитарный кризис в ОРДЛО.

Почему Россия после выборов не замечает страданий наваросов?

Донецкий талибан идет в атаку.

Зачем боевики взяли в заложники наблюдателей ОБСЕ?

И без подарков к Рождеству и туалетной бумаги.

Как кремлевские пропагандисты Евросоюз холодомором запугивали

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 21.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 21.10.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/