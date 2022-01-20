АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 20.01.2022

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 04.11.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 11.11.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 18.11.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 25.11.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 09.12.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 16.12.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 23.12.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 13.01.2022

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 20.01.2022:

Эвакуация дипломатов и угрозы войны.

Готов ли Кремль к полномасштабным боевым действиям?

Продуктовый майдан и голодные бунты

Зачем российские пропагандисты пробуют раскачать Украину изнутри

И сжечь украинцев на Хрещатике.

Бенефис антифашизма по-русски.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 20.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 20.01.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/