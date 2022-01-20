АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 20.01.2022

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомбина ICTV от 20.01.2022:
Эвакуация дипломатов и угрозы войны.
Готов ли Кремль к полномасштабным боевым действиям?
Продуктовый майдан и голодные бунты
Зачем российские пропагандисты пробуют раскачать Украину изнутри
И сжечь украинцев на Хрещатике.
Бенефис антифашизма по-русски.
– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 20.01.2022
Это Антизомби. Территория без пропаганды.
antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби
Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 20.01.2022.
Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/