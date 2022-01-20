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Video: АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 20.01.2022

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 20.01.2022: Эвакуация дипломатов и угрозы войны. Готов ли Кремль к полномасштабным боевым действиям? Продуктовый майдан и голодные бунты Зачем российские пропагандисты пробуют раскачать Украину изнутри И сжечь украинцев на Хрещатике. Бенефис антифашизма по-русски. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 20.01.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 20.01.2022. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 20.01.2022
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 20.01.2022:

Эвакуация дипломатов и угрозы войны.

Готов ли Кремль к полномасштабным боевым действиям?

Продуктовый майдан и голодные бунты

Зачем российские пропагандисты пробуют раскачать Украину изнутри

И сжечь украинцев на Хрещатике.

Бенефис антифашизма по-русски.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 20.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 20.01.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 20.01.2022 / 20.01.2022 21:03
20.01.2022 21:03

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