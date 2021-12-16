АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 16.12.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 07.10.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 21.10.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 28.10.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 04.11.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 11.11.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 18.11.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 25.11.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 09.12.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.12.2021:

Украинский корабль, российская истерика и учения оккупантов вблизи Бердянска

Зачем Кремль провоцирует обострение в Азовском море?

Нужно уничтожать дихлофосом.

Как депутат Госдумы украинцев с тараканами сравнил.

Китайский мир в России. Как Москва под ура-патриотические лозунги теряет дальний Восток

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/