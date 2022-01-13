АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 13.01.2022

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомбина ICTV от 13.01.2022:
Россия признает ОРДЛО?
Очередной шантаж Кремля или новый этап противостояния?
Казахстан - НАШ? Или родная гавань по трупам.
Сможет ли Россия после Беларуси осуществить аншлюс еще одной страны?
И язык ультиматумов не сработал
Чем закончилась встреча в Женеве и чего ждать Украине?
– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 13.01.2022
Это Антизомби. Территория без пропаганды.
antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби
Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 13.01.2022.
Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/