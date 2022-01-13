АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 13.01.2022

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 28.10.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 04.11.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 11.11.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 18.11.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 25.11.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 09.12.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 16.12.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 23.12.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 13.01.2022:

Россия признает ОРДЛО?

Очередной шантаж Кремля или новый этап противостояния?

Казахстан — НАШ? Или родная гавань по трупам.

Сможет ли Россия после Беларуси осуществить аншлюс еще одной страны?

И язык ультиматумов не сработал

Чем закончилась встреча в Женеве и чего ждать Украине?

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 13.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 13.01.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/