Антизомбі — випуск від 12.08.2021

Олімпіада ненависті і художні гімнасти в Держдумі
Як в Росії свято спорту в бенефіс скандалів перетворили.
Вибори в РФ і ріки крові. Обстріл Красногорівки.
Чому єдинорос Пушилін повернув артилерію на передову?
Росіяни не в пріоритеті.
Чому Кремль відправляє техніку на гасіння пожеж в Туреччині і Греції, коли російські погорільці благають про допомогу?
— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 12.08.2021
Це Антизомбі. Територія без пропаганди.
antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі
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