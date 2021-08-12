Антизомбі — випуск від 12.08.2021

Олімпіада ненависті і художні гімнасти в Держдумі

Як в Росії свято спорту в бенефіс скандалів перетворили.

Вибори в РФ і ріки крові. Обстріл Красногорівки.

Чому єдинорос Пушилін повернув артилерію на передову?

Росіяни не в пріоритеті.

Чому Кремль відправляє техніку на гасіння пожеж в Туреччині і Греції, коли російські погорільці благають про допомогу?

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 12.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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