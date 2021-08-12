АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 12.08.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомбина ICTV от 12.08.2021:
Олимпиада ненависти и художественные гимнасты в Госдуме
Как в России праздник спорта в бенефис скандалов превратили.
Выборы в РФ и реки крови. Обстрел Красногоровки.
Почему единоросс Пушилин вернул артиллерию на передовую?
И русские не в приоритете.
Почему Кремль отправляет технику на тушение пожаров в Турции и Греции, когда русские погорельцы молят о помощи?
– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 12.08.2021
Это Антизомби. Территория без пропаганды.
antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби
Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 12.08.2021.
Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/