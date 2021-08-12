АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 12.08.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 17.06.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 24.06.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 01.07.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — ЛЕТНИЙ ДАЙДЖЕСТ от 08.07.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — ЛЕТНИЙ ДАЙДЖЕСТ от 15.07.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 22.07.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 29.07.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 05.08.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 12.08.2021:

Олимпиада ненависти и художественные гимнасты в Госдуме

Как в России праздник спорта в бенефис скандалов превратили.

Выборы в РФ и реки крови. Обстрел Красногоровки.

Почему единоросс Пушилин вернул артиллерию на передовую?

И русские не в приоритете.

Почему Кремль отправляет технику на тушение пожаров в Турции и Греции, когда русские погорельцы молят о помощи?

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 12.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 12.08.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/