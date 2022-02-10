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Video: АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 10.02.2022

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 10.02.2022: Эрдоган в Киеве, Макрон в Москве. Что разозлило Путина? И чего ждать украинцам Прировняли к ИГИЛ За что ютуб удалил каналы боевиков ОРДЛО? И Лукашенко с автоматом и статуя Путина в Киеве. Влажные фантазии пропагандистов или  реальный план Кремля? – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 10.02.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 10.02.2022. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 10.02.2022
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 10.02.2022:

Эрдоган в Киеве, Макрон в Москве.

Что разозлило Путина? И чего ждать украинцам

Прировняли к ИГИЛ

За что ютуб удалил каналы боевиков ОРДЛО?

И Лукашенко с автоматом и статуя Путина в Киеве.

Влажные фантазии пропагандистов или  реальный план Кремля?

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 10.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 10.02.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 10.02.2022 / 10.02.2022 21:02
10.02.2022 21:02

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