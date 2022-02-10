АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 10.02.2022

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 25.11.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 09.12.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 16.12.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 23.12.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 13.01.2022

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 20.01.2022

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 27.01.2022

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 03.02.2022

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 10.02.2022:

Эрдоган в Киеве, Макрон в Москве.

Что разозлило Путина? И чего ждать украинцам

Прировняли к ИГИЛ

За что ютуб удалил каналы боевиков ОРДЛО?

И Лукашенко с автоматом и статуя Путина в Киеве.

Влажные фантазии пропагандистов или реальный план Кремля?

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 10.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 10.02.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/