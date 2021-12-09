АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 09.12.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 30.09.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 07.10.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 21.10.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 28.10.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 04.11.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 11.11.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 18.11.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 25.11.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.12.2021:

ОРДЛО и Беларусь с земли, а Россия с неба.

Сенсационное признание о вторжении в Украину

Спермициды как новый тип оружия

И трибунал над ОБСЕ.

Свежие маразмы российской пропаганды

И встреча Путина с Байденом.

Будет ли результат? И чего ждать Украине?

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/