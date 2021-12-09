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Video: АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 09.12.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.12.2021: ОРДЛО и Беларусь с земли, а Россия с неба. Сенсационное признание о вторжении в Украину Спермициды как новый тип оружия И трибунал над ОБСЕ. Свежие маразмы российской пропаганды И встреча Путина с Байденом. Будет ли результат? И чего ждать Украине? – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.12.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.12.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 09.12.2021
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.12.2021:

ОРДЛО и Беларусь с земли, а Россия с неба.

Сенсационное признание о вторжении в Украину

Спермициды как новый тип оружия

И трибунал над ОБСЕ.

Свежие маразмы российской пропаганды

И встреча Путина с Байденом.

Будет ли результат? И чего ждать Украине?

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 09.12.2021 / 09.12.2021 21:16
09.12.2021 21:16

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