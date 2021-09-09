Антизомбі — випуск від 09.09.2021

Кінець Мінська і нова фаза війни

Чому Москва виганяє ОБСЄ з російсько-українського кордону?

Крим їх, а не наш

Як російські чиновники у жителів анексованого півострова землю відбирали

Харківська платформа

Невдалий жарт чи нова мета Кремля — подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 09.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/