АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 09.09.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — ЛЕТНИЙ ДАЙДЖЕСТ от 15.07.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 22.07.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 29.07.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 05.08.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 12.08.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 19.08.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 26.08.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 02.09.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.09.2021:

Конец Минска и новая фаза войны. Почему Москва выгоняет ОБСЕ с российско-украинской границы?

Харьковская платформа. Неудачная шутка или новая цель Кремля.

Крым их, а не наш. Как российские чиновники у жителей аннексированного полуострова землю отбирали.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/