Антизомбі — випуск від 07.10.2021

Не один народ!

Як няш-мяш Поклонська кинула виклик Путіну.

Бандерівці в Криму і обстріл РФ з території України.

Як пропаганда в кіно по числу маразмів новини перевершила.

Картопля за ціною гречки.

Хто відповість за голодні бунти в ОРДЛО

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 07.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/