АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 07.10.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 12.08.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 19.08.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 26.08.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 02.09.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 09.09.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 16.09.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 23.09.2021

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 30.09.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 07.10.2021:

Не один народ!

Как няш-мяш Поклонская бросила вызов Путину.

Бандервоцы в Крыму и обстрел РФ с территории Украины.

Как пропаганда в кино по числу маразмов новости превзошла.

Картошка по цене гречки.

Кто ответит за голодные бунты в ОРДЛО

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 07.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 07.10.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/