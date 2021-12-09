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Video: Зустріч Путіна із Байденом. Чи буде війна і на що чекати Україні? — Антизомбі, 09.12.2021

Зустріч Путіна із Байденом. Чи буде результат? Чого чекати Україні? Безумовно головною і найбільш обговорюваною темою цього тижня стали переговори Путіна та Байдена. Передувала їм просто нереальна істерика в Росії, аж до загрози застосування ядерної зброї. А тому для обговорення було що називається «до грубки». —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 09.12.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Зустріч Путіна із Байденом. Чи буде війна і на що чекати Україні? — Антизомбі, 09.12.2021
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Зустріч Путіна із Байденом. Чи буде результат? Чого чекати Україні?

Безумовно головною і найбільш обговорюваною темою цього тижня стали переговори Путіна та Байдена.

Передувала їм просто нереальна істерика в Росії, аж до загрози застосування ядерної зброї.

А тому для обговорення було що називається «до грубки».

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 09.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Зустріч Путіна із Байденом. Чи буде війна і на що чекати Україні? — Антизомбі, 09.12.2021 / 09.12.2021 21:07
09.12.2021 21:07

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