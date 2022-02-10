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Video: Ердоган у Києві, Макрон у Москві. Що розлютило Путіна і чого чекати українцям — Антизомбі, 10.02.2022

Низка топових гостей в Україні - навіщо приїжджали і про що домовлялися Адже останнім часом Київ був у центрі уваги всіх світових ЗМІ. Що загалом не дивно з огляду на кількість топових європейських політиків, які відвідали столицю України. Президенти Франції та Туреччини, Прем'єр-міністри Польщі та Великої Британії, глава МЗС Німеччини – і все це по суті за тиждень. Десь були глибокі стурбованості, десь серйозні домовленості. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 10.02.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Ердоган у Києві, Макрон у Москві. Що розлютило Путіна і чого чекати українцям — Антизомбі, 10.02.2022
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Низка топових гостей в Україні – навіщо приїжджали і про що домовлялися

Адже останнім часом Київ був у центрі уваги всіх світових ЗМІ.

Що загалом не дивно з огляду на кількість топових європейських політиків, які відвідали столицю України.

Президенти Франції та Туреччини, Прем’єр-міністри Польщі та Великої Британії, глава МЗС Німеччини – і все це по суті за тиждень.

Десь були глибокі стурбованості, десь серйозні домовленості.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 10.02.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Ердоган у Києві, Макрон у Москві. Що розлютило Путіна і чого чекати українцям — Антизомбі, 10.02.2022 / 10.02.2022 21:00
10.02.2022 21:00

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