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Video: Десантні кораблі в Україні та ядерні ракети до Європи. Навіщо Росія піднімає ставки? — Антизомбі, 17.02.2022

Десантні кораблі в Україні та ядерні ракети до Європи. Навіщо Росія піднімає ставки? Держдума визнає ОРДЛО. Хрест на Мінських угодах? Чого чекати українцям? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 17.02.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Десантні кораблі в Україні та ядерні ракети до Європи. Навіщо Росія піднімає ставки? — Антизомбі, 17.02.2022
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Десантні кораблі в Україні та ядерні ракети до Європи. Навіщо Росія піднімає ставки?

Держдума визнає ОРДЛО. Хрест на Мінських угодах? Чого чекати українцям?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 17.02.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Десантні кораблі в Україні та ядерні ракети до Європи. Навіщо Росія піднімає ставки? — Антизомбі, 17.02.2022 / 17.02.2022 20:57
17.02.2022 20:57

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