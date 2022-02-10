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Video: Що чекає на Україну у разі приєднання до “Руського міра” — Антизомбі, 10.02.2022

Страшний сон України, або як врятуватися від російського світу Чому від приєднання до Росії треба тікати, як від чуми Про те, що російський світ - товар виключно на експорт, ми говорили вже багато разів. Адже дивно віддавати бюджетні гроші кудись за кордон, коли у своєму домі бардак. Але для того, щоб усі розуміли, про що мова, ми зараз парочку яскравих прикладів покажемо —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 10.02.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Що чекає на Україну у разі приєднання до “Руського міра” — Антизомбі, 10.02.2022
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Страшний сон України, або як врятуватися від російського світу

Чому від приєднання до Росії треба тікати, як від чуми

Про те, що російський світ – товар виключно на експорт, ми говорили вже багато разів.

Адже дивно віддавати бюджетні гроші кудись за кордон, коли у своєму домі бардак.

Але для того, щоб усі розуміли, про що мова, ми зараз парочку яскравих прикладів покажемо

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 10.02.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Що чекає на Україну у разі приєднання до “Руського міра” — Антизомбі, 10.02.2022 / 10.02.2022 20:38
10.02.2022 20:38

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