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Video: Бойовиків притиснули і відрізали їм найголовніше! Що ж? — Антизомбі, 10.02.2022

Youtube-каналам бойовиків Донбасу КРИШКА. Хто і за що так жорстко покарав пустунів? Прирівняли до ІДІЛ. За що ютуб вилучив канали бойовиків ОРДЛО? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 10.02.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Бойовиків притиснули і відрізали їм найголовніше! Що ж? — Антизомбі, 10.02.2022
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Youtube-каналам бойовиків Донбасу КРИШКА. Хто і за що так жорстко покарав пустунів?

Прирівняли до ІДІЛ. За що ютуб вилучив канали бойовиків ОРДЛО?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 10.02.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Бойовиків притиснули і відрізали їм найголовніше! Що ж? — Антизомбі, 10.02.2022 / 10.02.2022 20:00
10.02.2022 20:00

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