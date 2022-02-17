Графік наступів на 2022 рік. Досить просто підняти брову, щоб вас розмазати — Антизомбі, 17.02.2022

Росія нарешті визнає ОРДЛО? Черговий шантаж Кремля чи новий етап протистояння? — Антизомбі, 13.01.2022
Як суд РФ участь своєї армії у війні на Донбасі підтвердив — Антизомбі, 23.12.2021
Відмовитися від НАТО, або війна. Новий ультиматум Путіна Україні — Антизомбі, 23.12.2021
Український корабель та російська істерика. Чому Кремль провокує загострення в Азовському морі? — Антизомбі, 16.12.2021
Росія легким рухом винесе весь блок НАТО? Вся правда про переможні війни РОТОМ — Антизомбі, 16.12.2021
У Росії українців порівнюють із тарганами? Треш, якого ми не заслужили — Антизомбі, 16.12.2021
Відповідь Ердогану. Чому російським жінкам хочуть заборонити відпочивати у Туреччині — Антизомбі, 02.12.2021
Злі карателі та біженці в трусиках. Навіщо Росії фейк про бійню на українсько-білоруському кордоні — Антизомбі, 02.12.2021
Морська поліція. Чорноморськ – 4 серія
Морська поліція. Чорноморськ – 3 серія
Десантні кораблі в Україну та ядерні ракети в Європу: навіщо Росія підіймає ставки – Антизомбі, четвер, 20:20
Держдума визнає ОРДЛО. Хрест на Мінських угодах? Чого чекати українцям далі? – Антизомбі, четвер, 20:20