seach
ICTV - Разом краще

Video: Графік наступів на 2022 рік. Досить просто підняти брову, щоб вас розмазати — Антизомбі, 17.02.2022

Один день з моменту обіцяної повномасштабної війни в Україні. Графік наступів на 2022 рік. Досить просто підняти брову, щоб вас розмазати Держдума визнає ОРДЛО. Хрест на Мінських угодах? Чого чекати українцям? 17 лютого! Бойовики обстріляли дитячий садок і зупинятися не збираються? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 17.02.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Графік наступів на 2022 рік. Досить просто підняти брову, щоб вас розмазати — Антизомбі, 17.02.2022
0 Коментувати

Один день з моменту обіцяної повномасштабної війни в Україні.

Графік наступів на 2022 рік. Досить просто підняти брову, щоб вас розмазати

Держдума визнає ОРДЛО. Хрест на Мінських угодах? Чого чекати українцям?

17 лютого! Бойовики обстріляли дитячий садок і зупинятися не збираються?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 17.02.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Головна / Графік наступів на 2022 рік. Досить просто підняти брову, щоб вас розмазати — Антизомбі, 17.02.2022 / 17.02.2022 21:12
17.02.2022 21:12

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь