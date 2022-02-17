Еротичні фантазії у прямому ефірі! Про що мріють і чим дихають в ОРДЛО зараз — Антизомбі, 17.02.2022

Кремль здає! Україна наростила міць і готова захищати СВОЄ — Антизомбі, 03.02.2022

Бойовиків притиснули і відрізали їм найголовніше! Що ж? — Антизомбі, 10.02.2022

Статуя Путіна у Києві. Вологі фантазії або реальний план Кремля — Антизомбі, 10.02.2022

Що чекає на Україну у разі приєднання до “Руського міра” — Антизомбі, 10.02.2022

Ердоган у Києві, Макрон у Москві. Що розлютило Путіна і чого чекати українцям — Антизомбі, 10.02.2022

Десантні кораблі в Україні та ядерні ракети до Європи. Навіщо Росія піднімає ставки? — Антизомбі, 17.02.2022

Естонські члени, секс з черепахами та нездорове облизування – коли без крику “Україна” нічого не виходить — Антизомбі, 17.02.2022

Графік наступів на 2022 рік. Досить просто підняти брову, щоб вас розмазати — Антизомбі, 17.02.2022

Україна – це КОХАНКА, яка дуже сильно хоче північного мужика? База НАТО в шоці

Розвідка ЛНР приголомшила всіх своєю виявленою сенсацією – не впадіть

Еротичні фантазії у прямому ефірі! Про що мріють і чим дихають в ОРДЛО зараз

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 17.02.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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