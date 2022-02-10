Статуя Путіна у Києві. Вологі фантазії або реальний план Кремля  — Антизомбі, 10.02.2022

Позиція сили чи поза на літеру Р? Геополітичний провал Росії. Чим відповість Кремль? — Антизомбі, 27.01.2022

Хімічна зброя на Донеччині! Блеф чи провокація Кремля? — Антизомбі, 03.02.2022

Друзі та вороги – як працює дипломатія Росії — Антизомбі, 03.02.2022

Поруч із Росією жити страшно? ТОП найкращих маразмів від росЗМІ — Антизомбі, 03.02.2022

Кремль здає! Україна наростила міць і готова захищати СВОЄ — Антизомбі, 03.02.2022

Бойовиків притиснули і відрізали їм найголовніше! Що ж? — Антизомбі, 10.02.2022

Що чекає на Україну у разі приєднання до “Руського міра” — Антизомбі, 10.02.2022

Ердоган у Києві, Макрон у Москві. Що розлютило Путіна і чого чекати українцям — Антизомбі, 10.02.2022

Наступний тиждень буде вирішальним? ОДКБ планує перемогти НАТО однією лівою

Лукашенко з автоматом та статуя Путіна у Києві. Вологі фантазії пропагандистів чи реальний план Кремля?

Статуя Путіна у Києві. Вологі фантазії або реальний план Кремля

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 10.02.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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