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Video: Статуя Путіна у Києві. Вологі фантазії або реальний план Кремля  — Антизомбі, 10.02.2022

Наступний тиждень буде вирішальним? ОДКБ планує перемогти НАТО однією лівою Лукашенко з автоматом та статуя Путіна у Києві. Вологі фантазії пропагандистів чи реальний план Кремля? Статуя Путіна у Києві. Вологі фантазії або реальний план Кремля —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 10.02.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Статуя Путіна у Києві. Вологі фантазії або реальний план Кремля  — Антизомбі, 10.02.2022
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Наступний тиждень буде вирішальним? ОДКБ планує перемогти НАТО однією лівою

Лукашенко з автоматом та статуя Путіна у Києві. Вологі фантазії пропагандистів чи реальний план Кремля?

Статуя Путіна у Києві. Вологі фантазії або реальний план Кремля

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 10.02.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Статуя Путіна у Києві. Вологі фантазії або реальний план Кремля  — Антизомбі, 10.02.2022 / 10.02.2022 20:24
10.02.2022 20:24

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