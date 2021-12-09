Встреча Путина с Байденом. Будет ли война и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV

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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.12.2021:

Встреча Путина с Байденом. Будет ли результат? Чего ждать Украине?

Безусловно главной и самой обсуждаемой темой этой недели стали переговоры Путина и Байдена.

Предшествовала им просто нереальная истерика в России, вплоть до угроз применения ядерного оружия.

А потому тем для обсуждения было что называется «до печки».

И федеральные каналы еже за неделю до встречи, принялись подготавливать паству к вероятным исходам переговоров.

И ежели России будет надо, то она вернет в родную гавань всех кого только пожелает

Для полного счастья нужно было еще ножкой так грозно на камеру топнуть.

Не представляем как это у них до сих пор работает, но к встрече Путина и Байдена огромная страна шла под темник «мы сильные, мы крутые, ракеты летят, плевать мы хотели на все ваши санкции»

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.12.2021.

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