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Video: Злі карателі та біженці в трусиках. Навіщо Росії фейк про бійню на українсько-білоруському кордоні — Антизомбі, 02.12.2021

Втікачі з кордонів проникли в Україну? Що ж із ними стало За сценарієм, все нібито відбувається на білорусько-українському кордоні в районі Чорнобильської зони. Ось тут стрункими рядами через ліс нібито пробираються мігранти. Раптом люди починають падати, як підкошені. А у кадрі з'являються вже звичні укрокарателі. Тааакс, всіх, хто вижив добити, а тікаючих у трусиках - розіп'яти —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 02.12.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Злі карателі та біженці в трусиках. Навіщо Росії фейк про бійню на українсько-білоруському кордоні — Антизомбі, 02.12.2021
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Втікачі з кордонів проникли в Україну? Що ж із ними стало

За сценарієм, все нібито відбувається на білорусько-українському кордоні в районі Чорнобильської зони.

Ось тут стрункими рядами через ліс нібито пробираються мігранти.

Раптом люди починають падати, як підкошені.

А у кадрі з’являються вже звичні укрокарателі.

Тааакс, всіх, хто вижив добити, а тікаючих у трусиках – розіп’яти

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 02.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Злі карателі та біженці в трусиках. Навіщо Росії фейк про бійню на українсько-білоруському кордоні — Антизомбі, 02.12.2021 / 02.12.2021 20:52
02.12.2021 20:52

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