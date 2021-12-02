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Video: Злые каратели и беженцы в трусиках. Зачем России фейк о бойне на украинско-белорусской границе — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 02.12.2021: Беженцы с границ проникли в Украину? Что же с ними стало По сценарию все якобы происходит на белорусско-украинской границе в районе Чернобыльской зоны. Вот тут стройными рядами через лес якобы пробираются мигранты…. Но чу! Вдруг люди начинают падать как подкошенные А в кадре появляются уже привычные укрокаратели. Тааакс, всех выживших добить,  а убегающих в трусиках - распять. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 02.12.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 02.12.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Злые каратели и беженцы в трусиках. Зачем России фейк о бойне на украинско-белорусской границе — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 02.12.2021:

Беженцы с границ проникли в Украину? Что же с ними стало

По сценарию все якобы происходит на белорусско-украинской границе в районе Чернобыльской зоны.

Вот тут стройными рядами через лес якобы пробираются мигранты…. Но чу!

Вдруг люди начинают падать как подкошенные

А в кадре появляются уже привычные укрокаратели.

Тааакс, всех выживших добить,  а убегающих в трусиках — распять.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 02.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 02.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Злые каратели и беженцы в трусиках. Зачем России фейк о бойне на украинско-белорусской границе — Антизомби на ICTV / 02.12.2021 20:52
02.12.2021 20:52

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