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Video: Западенський Талібан – не чули про таке? А Росія вже мчить на допомогу — Антизомбі, 19.08.2021

Ніякий Донбас Росії не потрібен! Ну а що ж тоді Духовна хоче насправді? Фотошоп замість реальної допомоги. Як бояри російських від смогу рятували Росіяни задихаються, а Кремлю наплювати? Хто врятує Росію —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 19.08.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Западенський Талібан – не чули про таке? А Росія вже мчить на допомогу — Антизомбі, 19.08.2021
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Ніякий Донбас Росії не потрібен! Ну а що ж тоді Духовна хоче насправді?

Фотошоп замість реальної допомоги. Як бояри російських від смогу рятували

Росіяни задихаються, а Кремлю наплювати? Хто врятує Росію

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 19.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Западенський Талібан – не чули про таке? А Росія вже мчить на допомогу — Антизомбі, 19.08.2021 / 19.08.2021 20:30
19.08.2021 20:30

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