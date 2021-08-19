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Video: Западенский Талибан — не слышали о таком? А Россия уже мчит на помощь — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 19.08.2021: Никакой Донбасс России не нужен! Ну а что же тогда Духовная хочет на самом деле? Фотошоп вместо реальной помощи. Как бояре русских от смога спасали Россияне задыхаются, а Кремлю ПОФИГ? Кто спасет Россию Просто запомните эти строки…. Пушила, если не поедет на совещание к Гиви и Моторолле, будет сидеть не в кресле премьер министра Украины А в соседней с Ташкентом камере.  Такой же борцун с фашизмом себе в карман Ну а пока всей гоп-компании можно и похорохориться. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 19.08.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 19.08.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Западенский Талибан — не слышали о таком? А Россия уже мчит на помощь — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 19.08.2021:

Никакой Донбасс России не нужен! Ну а что же тогда Духовная хочет на самом деле?

Фотошоп вместо реальной помощи. Как бояре русских от смога спасали

Россияне задыхаются, а Кремлю ПОФИГ? Кто спасет Россию

Просто запомните эти строки…. Пушила, если не поедет на совещание к Гиви и Моторолле, будет сидеть не в кресле премьер министра Украины

А в соседней с Ташкентом камере.  Такой же борцун с фашизмом себе в карман

Ну а пока всей гоп-компании можно и похорохориться.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 19.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 19.08.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Западенский Талибан — не слышали о таком? А Россия уже мчит на помощь — Антизомби на ICTV / 19.08.2021 20:30
19.08.2021 20:30

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