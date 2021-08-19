Западенский Талибан — не слышали о таком? А Россия уже мчит на помощь — Антизомби на ICTV

Авиация России совершает стремительное пике на самое ДНО — что же так? — Антизомби на ICTV

Чем ближе выборы в России — тем больше крови Украины? Как так — Антизомби на ICTV

Как быстро построить дом РТОМ — в России подскажут и расскажут — Антизомби на ICTV

Лукашенко мечтает об Украине на КОЛЕНЯХ? А стоит ли Беларусь — Антизомби на ICTV

Поражение России на Олимпиаде — почему так сложно принять и признать — Антизомби на ICTV

Сможет ли Россия контролировать Талибан? — Антизомби на ICTV

Уехали все, кому не лень! Донбасс ветшает с каждым днем — Антизомби на ICTV

Россия стала завидовать Китаю все больше — с чего вдруг? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 19.08.2021:

Никакой Донбасс России не нужен! Ну а что же тогда Духовная хочет на самом деле?

Фотошоп вместо реальной помощи. Как бояре русских от смога спасали

Россияне задыхаются, а Кремлю ПОФИГ? Кто спасет Россию

Просто запомните эти строки…. Пушила, если не поедет на совещание к Гиви и Моторолле, будет сидеть не в кресле премьер министра Украины

А в соседней с Ташкентом камере. Такой же борцун с фашизмом себе в карман

Ну а пока всей гоп-компании можно и похорохориться.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 19.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 19.08.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/