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Video: З аферистів до експертів. Таємниці головних зірок російських ток-шоу. Що Приховують Коротченко та Журавльов? — Антизомбі, 25.11.2021

ТИТАНИ ДУМКИ - хто ці головні російські експерти Ручні патріоти Кремля - ТОП найкращих продажних мамчиних експертів Адже найголовніше питання, дивлячись на цей треш, чад та содомію, очевидне - Хто такі ці титани думки? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 25.11.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

З аферистів до експертів. Таємниці головних зірок російських ток-шоу. Що Приховують Коротченко та Журавльов? — Антизомбі, 25.11.2021
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ТИТАНИ ДУМКИ – хто ці головні російські експерти

Ручні патріоти Кремля – ТОП найкращих продажних мамчиних експертів

Адже найголовніше питання, дивлячись на цей треш, чад та содомію, очевидне – Хто такі ці титани думки?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 25.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / З аферистів до експертів. Таємниці головних зірок російських ток-шоу. Що Приховують Коротченко та Журавльов? — Антизомбі, 25.11.2021 / 25.11.2021 21:13
25.11.2021 21:13

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