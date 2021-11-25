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Video: Из аферистов в эксперты. Тайны главных звезд российских ток-шоу. Что Скрывают Коротченко и Журавлев? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 25.11.2021: ТИТАНЫ МЫСЛИ - кто эти главные российские эксперты Ручные патриоты Кремля - ТОП лучших продажных мамкиных экспертов Ведь самый главный вопрос, глядя на этот треш, угар и содомию, очевиден - Кто такие эти титаны мысли? Кто они, эти Эксперты максимально широкого профиля, которых страна в 140 миллионов населения вынуждена слушать реально каждый день. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 25.11.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 25.11.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Из аферистов в эксперты. Тайны главных звезд российских ток-шоу. Что Скрывают Коротченко и Журавлев? — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 25.11.2021:

ТИТАНЫ МЫСЛИ — кто эти главные российские эксперты

Ручные патриоты Кремля — ТОП лучших продажных мамкиных экспертов

Ведь самый главный вопрос, глядя на этот треш, угар и содомию, очевиден — Кто такие эти титаны мысли?

Кто они, эти Эксперты максимально широкого профиля, которых страна в 140 миллионов населения вынуждена слушать реально каждый день.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 25.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 25.11.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Из аферистов в эксперты. Тайны главных звезд российских ток-шоу. Что Скрывают Коротченко и Журавлев? — Антизомби на ICTV / 25.11.2021 21:13
25.11.2021 21:13

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