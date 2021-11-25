Из аферистов в эксперты. Тайны главных звезд российских ток-шоу. Что Скрывают Коротченко и Журавлев? — Антизомби на ICTV

Варламов в стиле Киселева оскандалился по полной из-за фильма об украинском Крыме — Антизомби на ICTV

Холостяк из ЛНР и позор Пушилина. Свежие залеты кремлевских марионеток — Антизомби на ICTV

Мультизерновой Колобок и целебная водочка. Как в России свою кухню лучшей в мире признали — Антизомби на ICTV

Лукашенко готовится к войне? Зачем Россия перегоняет ракетные комплексы в Беларусь — Антизомби на ICTV

От Пугачевой до Моргенштерна. ЗАТРАВЛЕННЫЕ звезды российской эстрады и кино — Антизомби на ICTV

Голод, хаос и драка за российские паспорта. Новые маразмы кремлевской пропаганды — Антизомби на ICTV

Скабеева против Азаренка. И ракетный удар по Киеву. Стоит ли доверять угрозам сливных бачков? — Антизомби на ICTV

Готовятся к войне? Или сказки о карателях на новый лад. Зачем Россия сознательно демонизирует украинцев? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 25.11.2021:

ТИТАНЫ МЫСЛИ — кто эти главные российские эксперты

Ручные патриоты Кремля — ТОП лучших продажных мамкиных экспертов

Ведь самый главный вопрос, глядя на этот треш, угар и содомию, очевиден — Кто такие эти титаны мысли?

Кто они, эти Эксперты максимально широкого профиля, которых страна в 140 миллионов населения вынуждена слушать реально каждый день.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 25.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 25.11.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/