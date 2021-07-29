Якутія бажає звільнитися від гніту Росії – чого ж так? — Антизомбі, 29.07.2021

Як один корабель НАТО в кримських водах налякав росіян до гикавки — Антизомбі, 01.07.2021

Як лихі 90-ті увірвалися на Донбас на хвилі голоду і злиднів — Антизомбі, 22.07.2021

Кремлю плювати на росіян, адже Україна для нього ПОНАД УСЕ — Антизомбі, 22.07.2021

Вплив Росії у світі ПАДАЄ. Велику і духовну більше ніхто не боїться — Антизомбі, 29.07.2021

Як Росія боїться прогнутися під Заходом — Антизомбі, 29.07.2021

Якщо Донецьк тепер Лондон, то чи потрібно його захоплювати? Кращі маразми в ОРДЛО — Антизомбі, 29.07.2021

Сите життя у Путіна за пазухою – чому росіянам воно недоступне

Кому перепадають всі гроші Росії

Чому в Росії жити так страшно

Чому така багата Росія живе так погано

В Україні, де 7 років йде війна, а в окупації виявилися великі заводи і підприємства – мінімальний розмір оплати праці вище ніж в Росії.

Число росіян за межею бідності наближається до 20 мільйонів.

Але грошей для них звично немає. Зате є для Абхазії, ДНР, Придністров’я

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 29.07.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/