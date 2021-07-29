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Video: Якутія бажає звільнитися від гніту Росії – чого ж так? — Антизомбі, 29.07.2021

Сите життя у Путіна за пазухою - чому росіянам воно недоступне Кому перепадають всі гроші Росії Чому в Росії жити так страшно Чому така багата Росія живе так погано В Україні, де 7 років йде війна, а в окупації виявилися великі заводи і підприємства - мінімальний розмір оплати праці вище ніж в Росії. Число росіян за межею бідності наближається до 20 мільйонів. Але грошей для них звично немає. Зате є для Абхазії, ДНР, Придністров'я —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 29.07.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Якутія бажає звільнитися від гніту Росії – чого ж так? — Антизомбі, 29.07.2021
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Сите життя у Путіна за пазухою – чому росіянам воно недоступне

Кому перепадають всі гроші Росії

Чому в Росії жити так страшно

Чому така багата Росія живе так погано

В Україні, де 7 років йде війна, а в окупації виявилися великі заводи і підприємства – мінімальний розмір оплати праці вище ніж в Росії.

Число росіян за межею бідності наближається до 20 мільйонів.

Але грошей для них звично немає. Зате є для Абхазії, ДНР, Придністров’я

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 29.07.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Якутія бажає звільнитися від гніту Росії – чого ж так? — Антизомбі, 29.07.2021 / 29.07.2021 20:51
29.07.2021 20:51

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