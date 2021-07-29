Якутия желает освободиться от гнета России — чего же так? — Антизомби на ICTV

Всё в мире принадлежит русским? Как правильно верить в себя — Антизомби на ICTV

Как один корабль НАТО в крымских водах испугал россиян до икоты — Антизомби на ICTV

Как лихие 90-ые ворвались на Донбасс на волне голодухи и нищеты — Антизомби на ICTV

Исконный Донбасс — чей он? Древняя история ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Россия всерьёз собралась пересматривать границы Украины — Пушилин в шоке — Антизомби на ICTV

Кремлю ПЛЕВАТЬ на россиян, ведь Україна для него ПОНАД УСЕ — Антизомби на ICTV

Влияние России в мире ПАДАЕТ. Великую и духовную больше никто не боится — Антизомби на ICTV

Как Россия боится прогнуться под Западом — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 29.07.2021:

Сытая жизнь у Путина за пазухой — почему россиянам она недоступна

Кому перепадают все деньги России

Почему в России жить так страшно

Почему такая богатая Россия живет так плохо

В Украине, где 7 лет идет война, а в оккупации оказались крупные заводы и предприятия — минимальный размер оплаты труда выше чем в России.

Число россиян за чертой бедности приближается к 20 миллионам.

Но денег для них привычно нет. Зато есть для Абхазии, ДНР, Приднестровья

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 29.07.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 29.07.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/