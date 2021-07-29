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Video: Якутия желает освободиться от гнета России — чего же так? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 29.07.2021: Сытая жизнь у Путина за пазухой - почему россиянам она недоступна Кому перепадают все деньги России Почему в России жить  так страшно Почему такая богатая Россия живет так плохо В Украине, где 7 лет идет война, а в оккупации оказались крупные заводы и предприятия - минимальный размер оплаты труда выше чем в России. Число россиян за чертой бедности приближается к 20 миллионам. Но денег для них привычно нет. Зато есть для Абхазии, ДНР, Приднестровья – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 29.07.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 29.07.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Якутия желает освободиться от гнета России — чего же так? — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 29.07.2021:

Сытая жизнь у Путина за пазухой — почему россиянам она недоступна

Кому перепадают все деньги России

Почему в России жить  так страшно

Почему такая богатая Россия живет так плохо

В Украине, где 7 лет идет война, а в оккупации оказались крупные заводы и предприятия — минимальный размер оплаты труда выше чем в России.

Число россиян за чертой бедности приближается к 20 миллионам.

Но денег для них привычно нет. Зато есть для Абхазии, ДНР, Приднестровья

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 29.07.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 29.07.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Якутия желает освободиться от гнета России — чего же так? — Антизомби на ICTV / 29.07.2021 20:51
29.07.2021 20:51

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