Якщо Донецьк тепер Лондон, то чи потрібно його захоплювати? Кращі маразми в ОРДЛО — Антизомбі, 29.07.2021

Як один корабель НАТО в кримських водах налякав росіян до гикавки — Антизомбі, 01.07.2021

Як лихі 90-ті увірвалися на Донбас на хвилі голоду і злиднів — Антизомбі, 22.07.2021

Кремлю плювати на росіян, адже Україна для нього ПОНАД УСЕ — Антизомбі, 22.07.2021

Вплив Росії у світі ПАДАЄ. Велику і духовну більше ніхто не боїться — Антизомбі, 29.07.2021

Як Росія боїться прогнутися під Заходом — Антизомбі, 29.07.2021

Якутія бажає звільнитися від гніту Росії – чого ж так? — Антизомбі, 29.07.2021

Донецьк – новий Лондон і собаки-бандерівці. Свіжі маразми російської пропаганди

Європа на пороховій бочці! “ЛДНР” врятує світ! ТОП маразмів пропаганди

Реальний суд або черговий фарс? Чого чекати від позову Росії проти України?

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 29.07.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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