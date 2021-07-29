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Video: Якщо Донецьк тепер Лондон, то чи потрібно його захоплювати? Кращі маразми в ОРДЛО — Антизомбі, 29.07.2021

Донецьк - новий Лондон і собаки-бандерівці. Свіжі маразми російської пропаганди Європа на пороховій бочці! "ЛДНР" врятує світ! ТОП маразмів пропаганди Реальний суд або черговий фарс? Чого чекати від позову Росії проти України? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 29.07.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Якщо Донецьк тепер Лондон, то чи потрібно його захоплювати? Кращі маразми в ОРДЛО — Антизомбі, 29.07.2021
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Донецьк – новий Лондон і собаки-бандерівці. Свіжі маразми російської пропаганди

Європа на пороховій бочці! “ЛДНР” врятує світ! ТОП маразмів пропаганди

Реальний суд або черговий фарс? Чого чекати від позову Росії проти України?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 29.07.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Якщо Донецьк тепер Лондон, то чи потрібно його захоплювати? Кращі маразми в ОРДЛО — Антизомбі, 29.07.2021 / 29.07.2021 20:53
29.07.2021 20:53

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