Если Донецк теперь Лондон, то нужно ли его брать? Лучшие маразмы в ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Как один корабль НАТО в крымских водах испугал россиян до икоты — Антизомби на ICTV

Как лихие 90-ые ворвались на Донбасс на волне голодухи и нищеты — Антизомби на ICTV

Исконный Донбасс — чей он? Древняя история ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Россия всерьёз собралась пересматривать границы Украины — Пушилин в шоке — Антизомби на ICTV

Кремлю ПЛЕВАТЬ на россиян, ведь Україна для него ПОНАД УСЕ — Антизомби на ICTV

Влияние России в мире ПАДАЕТ. Великую и духовную больше никто не боится — Антизомби на ICTV

Как Россия боится прогнуться под Западом — Антизомби на ICTV

Якутия желает освободиться от гнета России — чего же так? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 29.07.2021:

Донецк — новый Лондон и собаки-бандеровцы. Свежие маразмы российской пропаганды

Европа на пороховой бочке! «ЛДНР» спасет мир! ТОП Маразмов пропаганды

Реальный суд или очередной фарс? Чего ждать от иска России против Украины?

Оккупировали, понимаете, «биндеры» славный Северодонецк. Целыми поездами из своего Львова едут, еще и собак своих бандеровских везут

Такими темпами придется Северодонецк в Степанобандеровск скоро переименовывать.

Ну или как там на канале Юнион в свое время отжигали?

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 29.07.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 29.07.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/