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Video: Если Донецк теперь Лондон, то нужно ли его брать? Лучшие маразмы в ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 29.07.2021: Донецк - новый Лондон и собаки-бандеровцы. Свежие маразмы российской пропаганды Европа на пороховой бочке! "ЛДНР" спасет мир! ТОП Маразмов пропаганды Реальный суд или очередной фарс? Чего ждать от иска России против Украины? Оккупировали, понимаете, «биндеры» славный Северодонецк. Целыми поездами из своего Львова едут, еще и собак своих бандеровских везут Такими темпами придется Северодонецк в Степанобандеровск скоро переименовывать. Ну или как там на канале Юнион в свое время отжигали? – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 29.07.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 29.07.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Если Донецк теперь Лондон, то нужно ли его брать? Лучшие маразмы в ОРДЛО — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 29.07.2021:

Донецк — новый Лондон и собаки-бандеровцы. Свежие маразмы российской пропаганды

Европа на пороховой бочке! «ЛДНР» спасет мир! ТОП Маразмов пропаганды

Реальный суд или очередной фарс? Чего ждать от иска России против Украины?

Оккупировали, понимаете, «биндеры» славный Северодонецк. Целыми поездами из своего Львова едут, еще и собак своих бандеровских везут

Такими темпами придется Северодонецк в Степанобандеровск скоро переименовывать.

Ну или как там на канале Юнион в свое время отжигали?

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 29.07.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 29.07.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Если Донецк теперь Лондон, то нужно ли его брать? Лучшие маразмы в ОРДЛО — Антизомби на ICTV / 29.07.2021 20:53
29.07.2021 20:53

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