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Video: Як суд РФ участь своєї армії у війні на Донбасі підтвердив — Антизомбі, 23.12.2021

Істерика в Москві та жалюгідні відмазки. Як суд Ростова участь російської армії у війні на Донбасі підтвердив Або відмовитися від НАТО, чи війна. Новий ультиматум Путіна Україні Багато років вони дуже намагалися довести, що жодної російської армії в Україні немає. Техніку бойовики знайшли в шахтах, а десятки полонених російських солдатів просто заблукали. Суд Ростова, розглядаючи справу про корупцію під час постачання продовольства, визнав – російська армія знаходиться на території України —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 23.12.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Як суд РФ участь своєї армії у війні на Донбасі підтвердив — Антизомбі, 23.12.2021
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Істерика в Москві та жалюгідні відмазки. Як суд Ростова участь російської армії у війні на Донбасі підтвердив

Або відмовитися від НАТО, чи війна. Новий ультиматум Путіна Україні

Багато років вони дуже намагалися довести, що жодної російської армії в Україні немає. Техніку бойовики знайшли в шахтах, а десятки полонених російських солдатів просто заблукали.

Суд Ростова, розглядаючи справу про корупцію під час постачання продовольства, визнав – російська армія знаходиться на території України

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 23.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Як суд РФ участь своєї армії у війні на Донбасі підтвердив — Антизомбі, 23.12.2021 / 23.12.2021 23:06
23.12.2021 23:06

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