Истерика в Москве и жалкие отмазки. Как суд РФ участие своей армии в войне на Донбассе подтвердил — Антизомби на ICTV

Встреча Путина с Байденом. Будет ли война и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV

В России украинцев сравнивают с тараканами? Треш, который мы не заслужили — Антизомби на ICTV

Россия легким движением руки вынесет весь блок НАТО? Вся правда о победоносных войнах РТОМ — Антизомби на ICTV

Китайский мир в России. Как Москва теряет дальний Восток — Антизомби на ICTV

Украинский корабль и российская истерика. Зачем Кремль провоцирует обострение в Азовском море? — Антизомби на ICTV

Либо отказ от НАТО, либо война. Новый ультиматум Путина Украине — Антизомби на ICTV

Новый год — новые обещания! С чем встретят 2022 год на оккупированном Донбассе — Антизомби на ICTV

Россия превратилась в токсичный могильник. Куда свозят ядерные отходы со всего мира — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.12.2021:

Истерика в Москве и жалкие отмазки. Как суд Ростова участие российской армии в войне на Донбассе подтвердил

Либо отказ от НАТО, либо война. Новый ультиматум Путина Украине

Много лет они очень старались доказать, что никакой российской армии в Украине нет. Технику боевики нашли в шахтах, а десятки пленных российских солдат — просто заблудились.

Суд Ростова, рассматривая дело о коррупции при поставках продовольствия, признал — российская армия находится на территории Украины.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.12.2021.

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