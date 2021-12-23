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Video: Истерика в Москве и жалкие отмазки. Как суд РФ участие своей армии в войне на Донбассе подтвердил — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.12.2021: Истерика в Москве и жалкие отмазки. Как суд Ростова участие российской армии в войне на Донбассе подтвердил Либо отказ от НАТО, либо война. Новый ультиматум Путина Украине Много лет они очень старались доказать, что никакой российской армии в Украине нет. Технику боевики нашли в шахтах, а десятки пленных российских солдат - просто заблудились. Суд Ростова, рассматривая дело о коррупции при поставках продовольствия, признал - российская армия находится на территории Украины. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.12.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.12.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Истерика в Москве и жалкие отмазки. Как суд РФ участие своей армии в войне на Донбассе подтвердил — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.12.2021:

Истерика в Москве и жалкие отмазки. Как суд Ростова участие российской армии в войне на Донбассе подтвердил

Либо отказ от НАТО, либо война. Новый ультиматум Путина Украине

Много лет они очень старались доказать, что никакой российской армии в Украине нет. Технику боевики нашли в шахтах, а десятки пленных российских солдат — просто заблудились.

Суд Ростова, рассматривая дело о коррупции при поставках продовольствия, признал — российская армия находится на территории Украины.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Истерика в Москве и жалкие отмазки. Как суд РФ участие своей армии в войне на Донбассе подтвердил — Антизомби на ICTV / 23.12.2021 23:06
23.12.2021 23:06

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