seach
ICTV - Разом краще

Video: Як склалася доля героїв російської весни — Антизомбі, 04.11.2021

Як склалося життя та кар'єра головних борців за російський світ у 2014 році Куди зникли головні борці за звання "герой ДНР-2014" —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 04.11.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Як склалася доля героїв російської весни — Антизомбі, 04.11.2021
0 Коментувати

Як склалося життя та кар’єра головних борців за російський світ у 2014 році

Куди зникли головні борці за звання “герой ДНР-2014”

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 04.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Головна / Як склалася доля героїв російської весни — Антизомбі, 04.11.2021 / 04.11.2021 21:00
04.11.2021 21:00

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь